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Irã anuncia duas rotas marítimas alternativas em Ormuz ao alegar possível presença de 'minas'

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AFP
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Repórter
08/04/2026 21:15

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A Marinha da Guarda Revolucionária do Irã anunciou nesta quinta-feira (9, data local) que os navios que atravessarem o Estreito de Ormuz devem seguir duas rotas alternativas, mais próximas da costa, alegando a possibilidade de haver "minas" na via habitual.

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"Para se proteger de possíveis colisões com minas, em coordenação com a Marinha da Guarda Revolucionária (...), até novo aviso, (os navios) deverão adotar rotas alternativas para o tráfego no Estreito de Ormuz", informou a agência de notícias Mehr, citando um comunicado militar acompanhado de um mapa no qual as rotas são destacadas.

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bur-cyj/maj/arm/lb/am

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