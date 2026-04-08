Irã anuncia duas rotas marítimas alternativas em Ormuz ao alegar possível presença de 'minas'
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A Marinha da Guarda Revolucionária do Irã anunciou nesta quinta-feira (9, data local) que os navios que atravessarem o Estreito de Ormuz devem seguir duas rotas alternativas, mais próximas da costa, alegando a possibilidade de haver "minas" na via habitual.
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"Para se proteger de possíveis colisões com minas, em coordenação com a Marinha da Guarda Revolucionária (...), até novo aviso, (os navios) deverão adotar rotas alternativas para o tráfego no Estreito de Ormuz", informou a agência de notícias Mehr, citando um comunicado militar acompanhado de um mapa no qual as rotas são destacadas.
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