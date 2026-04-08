Homens armados matam cerca de 60 pessoas na Nigéria

Homens armados mataram cerca de 60 pessoas em várias aldeias remotas no noroeste da Nigéria esta semana, informaram líderes religiosos locais e organizações humanitárias nesta quarta-feira (8).

O país africano enfrenta uma alta da insegurança no norte, majoritariamente muçulmano.

Os ataques, que se espalharam por dois estados vizinhos, Kebbi e Níger, afetaram cerca de dez aldeias, segundo líderes religiosos e um relatório humanitário consultado pela AFP.

Foram registradas 20 mortes em um ataque perpetrado na terça-feira na região de Shiroro, no estado nigeriano de Níger, de acordo com o documento.

Os agressores eram "bandidos" com "armas sofisticadas" que "invadiram um acampamento militar", indicou, por sua vez, um relatório de segurança militar.

A polícia confirmou o ataque em Shiroro e relatou outras três mortes.

O distrito de Shiroro tem sido alvo constante de grupos criminosos locais, assim como de jihadistas. Ambos vêm forjando cada vez mais alianças, em meio aos saqueamentos e deslocamentos que costumam provocar.

No vizinho Kebbi, um líder religioso disse que podia confirmar 24 mortes. "Mas, segundo os relatos que estamos recebendo, hoje há mais de 40 mortos", acrescentou. Outro líder cristão também mencionou 40 vítimas.

A polícia atribuiu os ataques em Kebbi a um grupo jihadista local conhecido como Mahmuda. Ativo no noroeste da Nigéria, o grupo está ligado a Mahmud al Nigeri, um alto dirigente do grupo jihadista Ansaru.

Ansaru se separou do movimento insurgente Boko Haram e desde então se aliou ao grupo insurgente Al Qaeda no Magrebe Islâmico (AQMI).

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