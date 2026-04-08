PSG vence Liverpool (2-0) em casa na ida das quartas da Champions
O Paris Saint-Germain venceu o Liverpool por 2 a 0 no jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, nesta quarta-feira (8), no Parque dos Príncipes, na capital francesa, dando assim um passo importante rumo à classificação para as semifinais.
Désiré Doué abriu o placar logo no início com um chute colocado que encobriu o goleiro dos 'Reds', Giorgi Mamardashvili (11'), e Khvicha Kvaratskhelia ampliou a vantagem no segundo tempo (65') garantindo o triunfo dos atuais campeões europeus com um lance de genialidade individual.
O jogo de volta será disputado na terça-feira, em Anfield, e o vencedor enfrentará o Bayern de Munique ou o Real Madrid nas semifinais.
