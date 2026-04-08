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Atlético de Madrid vence Barcelona (2-0) na ida das quartas da Champions

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Repórter
08/04/2026 18:06

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O Atlético de Madrid venceu o Barcelona por 2 a 0 nesta quarta-feira (8), no jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, aproveitando sua superioridade numérica após a expulsão do zagueiro Pau Cubarsí no final do primeiro tempo (44').

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Um gol de falta de Julián Álvarez (45') e outro de Alexander Sorloth (70') deram a vitória ao Atlético no Camp Nou

O resultado coloca o time 'colchonero' em boa vantagem para o jogo de volta na semana que vem, no Estádio Metropolitano.

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ati-cpb/hpa/cb

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