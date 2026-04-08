Número de mortos por ataques israelenses no Líbano sobe para 182
O Ministério da Saúde do Líbano informou que os ataques israelenses desta quarta-feira (8) deixaram 182 mortos e 890 feridos, e acrescentou que o balanço atualizado não é definitivo.
O ministério destacou que 1.739 pessoas morreram e 5.873 ficaram feridas no Líbano desde o início da guerra entre Israel e o Hezbollah em 2 de março.
lar-ris/amj/am