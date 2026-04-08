Braga e Betis empatam (1-1) na ida das quartas da Liga Europa

08/04/2026 17:31

Braga e Betis empataram em 1 a 1 nesta quarta-feira (8), em Portugal, no jogo de ida das quartas de final da Liga Europa.

O meio-campista austríaco Florian Grillitsch abriu o placar para os donos da casa logo aos cinco minutos com um toque sutil de calcanhar na primeira trave, mas no segundo tempo o atacante colombiano Juan Camilo Hernández deixou tudo igual cobrando pênalti (61').

O resultado deixa o confronto aberto para o jogo de volta na semana que vem, na Espanha.

Os demais jogos de ida das quartas da Liga Europa serão disputados nesta quinta-feira (9), com o Nottingham Forest, que luta contra o rebaixamento no Campeonato Inglês, também viajando a Portugal para enfrentar o Porto.

O Aston Villa visita o Bologna, campeão da Copa da Itália, e o Celta de Vigo recebe o Freiburg.

Tópicos relacionados:

esp europa fbl liga por

