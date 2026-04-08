'Rainha da cetamina' é condenada a 15 anos de prisão por morte de Matthew Perry

Uma traficante apelidada de "A rainha da cetamina", que forneceu a dose que provocou a morte do ator Matthew Perry, da série "Friends", foi sentenciada a 15 anos de prisão por um tribunal da Califórnia nesta quarta-feira (8).

Jasveen Sangha, de 42 anos, está sob custódia federal desde 2024, e se declarou culpada no ano passado de uma série de acusações, incluindo uma por distribuição de cetamina tendo como resultado morte ou lesões corporais graves.

Sangha, que é cidadã americana e britânica, é uma das cinco pessoas condenadas pela morte do admirado ator, que durante décadas lutou contra a dependência química.

Perry foi encontrado morto aos 54 anos na jacuzzi de sua casa, em Los Angeles, em outubro de 2023. A autópsia revelou que ele tinha altos níveis de cetamina no organismo.

Sua morte abalou os fãs de "Friends" e deu início a uma investigação policial que desarticulou uma rede de fornecedores e cúmplices, entre os quais estavam médicos que lucravam com a dependência de Perry, que era seu paciente.

O doutor Salvador Plasencia, que admitiu quatro acusações de distribuição de cetamina nas semanas anteriores à morte de Perry, foi condenado a 30 meses de prisão no ano passado.

Outro médico, Mark Chavez, foi condenado à prisão domiciliar e a centenas de horas de trabalho comunitário. Os dois entregaram suas licenças para exercer a medicina.

Plasencia comprava a cetamina de Chavez e a vendia ao ator a preços elevados.

"Eu me pergunto quanto este imbecil vai pagar", escreveu Plasencia a Chavez em mensagem de texto revelada no caso.

Os promotores disseram que Perry pagava mais de 2.000 dólares (R$ 10.000, em valores atuais) por um frasco de cetamina, que para seus traficantes custava apenas uma fração desse valor.

Sangha trabalhou com um intermediário, Erik Fleming, para vender 51 frascos de cetamina ao assistente pessoal de Perry, Kenneth Iwamasa.

Iwamasa administrou a substância a Perry em várias ocasiões, inclusive em 28 de outubro de 2023, quando injetou no ator pelo menos três doses da cetamina fornecida por Sangha, o que provocou sua morte.

Quando Sangha ouviu as notícias sobre a morte repentina de Perry, tentou encobrir seu rastro.

"Apague todas as nossas mensagens", pediu a Fleming.

Ao revistarem a casa de Sangha em North Hollywood, os investigadores encontraram metanfetaminas, cetamina, ecstasy, cocaína e relaxantes, assim como uma máquina para contar dinheiro, uma balança e artefatos para detectar sinais de redes sem fio e câmeras escondidas.

Iwamasa e Fleming estão à espera de sua sentença.

- Dependência química -

Sangha se declarou culpada de uma acusação por manter um local relacionado com drogas, de três acusações por distribuição de cetamina e uma acusação por distribuição de cetamina tendo como resultado morte ou lesões corporais graves.

Ela também admitiu ter vendido quatro frascos de cetamina a outro homem, Cody McLaury, de 33 anos, em agosto de 2019.

McLaury morreu de overdose horas depois.

Nesta quarta-feira, seu advogado, Mark Geragos, argumentou que Sangha não conhecia Perry.

O ator estava tomando cetamina como parte de uma terapia supervisionada para tratar a depressão. No entanto, os promotores afirmam que ele se tornou dependente da substância, que também tem propriedades psicodélicas.

A série "Friends", exibida entre 1994 e 2004, e que acompanhava a vida de seis amigos nova-iorquinos, atraiu uma audiência massiva.

O papel de Perry como o sarcástico e infantil Chandler o levou a fazer fortuna. Mas, paralelamente, o ator lutava contra a dependência em álcool e analgésicos.

Em 2018, ele precisou ser operado várias vezes após sofrer uma perfuração no cólon relacionada ao consumo de drogas.

Em seu livro, "Amigos, Amores e Aquela Coisa Terrível", Perry contou ter passado dezenas de vezes por processos de desintoxicação.

"Tenho me mantido majoritariamente sóbrio desde 2001", escreveu Perry. "Exceto por uns sessenta ou setenta contratempos", acrescentou.

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