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Turquia prende quase 200 pessoas após ataque a consulado de Israel

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Repórter
08/04/2026 16:43

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Quase 200 pessoas foram detidas um dia após um ataque de autoria não reivindicada em frente ao consulado de Israel em Istambul, anunciou nesta quarta-feira (8) o ministro da Justiça turco, Akin Gurlek.

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Um dos autores foi morto e outros dois ficaram feridos ontem em um ataque a tiros em frente ao consulado, que não é ocupado por diplomatas desde 2023. 

Dois policiais que faziam a segurança do prédio ficaram feridos. "Após o ataque armado de ontem, uma operação simultânea foi realizada contra a organização terrorista Daesh [Estado Islâmico] em 34 províncias", e "198 suspeitos foram detidos", anunciou o ministro no X.

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bg/ach/erl/jvb/lb/am

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