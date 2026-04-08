Washington ataca Otan antes de encontro entre Trump e Rutte

A Casa Branca acusou nesta quarta-feira (8) a Otan de ter dado as costas aos Estados Unidos na guerra contra o Irã, pouco antes de uma reunião entre o secretário-geral da aliança, Mark Rutte, e o presidente Donald Trump.

"Eles foram postos à prova e falharam", declarou sobre os parceiros da organização a secretária de imprensa Karoline Leavitt, citando palavras do próprio Trump.

"É bastante triste que a Otan tenha dado as costas ao povo americano nas últimas seis semanas, quando é precisamente esse povo que tem financiado sua defesa", acrescentou Leavitt à imprensa.

Questionada sobre se Trump abordaria uma possível retirada da Otan, respondeu: "É algo que o presidente mencionou, e acredito que é algo que ele abordará em poucas horas com o secretário-geral Rutte".

Antes desse encontro previsto para as 15h30, horário local (16h30 de Brasília), na Casa Branca, o secretário-geral da Otan conversou com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio.

As conversas se concentraram nas operações militares contra o Irã, na guerra na Ucrânia e no reforço da coordenação e da "divisão de encargos" com os aliados da Otan, segundo um comunicado de um porta-voz do Departamento de Estado, Tommy Pigott.

Os Estados Unidos desempenham um papel militar central dentro da Otan desde sua criação em 1949, mas Trump exige de seus aliados um maior envolvimento em seu funcionamento. Em 2025, os demais membros da aliança decidiram um forte aumento de seus gastos de defesa no âmbito de um plano que se estende até 2035.

Rutte deverá recorrer mais uma vez à sua relação pessoal com o presidente americano para tentar amenizar suas duras críticas à organização.

O ocupante da Casa Branca não economiza elogios ao chefe da Otan, a quem chama de "um cara formidável", "genial", mas critica os europeus por sua recusa em ajudar os Estados Unidos e Israel em sua ofensiva contra o Irã, iniciada no fim de fevereiro e que entrou em pausa por duas semanas desde a trégua acordada na noite de terça-feira.

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