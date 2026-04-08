Cão leva Polícia a fazer apreensão recorde de 48 toneladas de maconha no Rio

A Polícia Militar do Rio de Janeiro apreendeu, nesta quarta-feira (8), 48 toneladas de maconha no Complexo da Maré, zona norte da cidade, descobertas casualmente por um cão farejador durante uma operação de rotina contra facções criminosas.

Durante a operação, um pastor belga malinois de nome Hulk detectou algo suspeito debaixo de uma cisterna em uma construção abandonada.

Ali, um policial "percebeu que tinha um bunker, onde estava escondida toda essa quantidade de droga", disse o tenente-coronel Luciano Pedro Barbosa, comandante do Batalhão de Operações com Cães.

O agente informou à AFP que a apreensão é a maior da história do Brasil e representa "um prejuízo de mais de 50 milhões de reais para a facção criminosa" envolvida.

"E tudo isso graças ao trabalho do cão. Foi o cão que farejou. Não foi informação (de inteligência), não tivemos denúncia", acrescentou Barbosa.

Segundo um comunicado da Polícia Militar, dezenas de efetivos demoraram cinco horas para retirar a droga, que foi transportada em quatro caminhões.

Durante a operação, agentes foram atacados a tiros por criminosos, o que resultou em um confronto que acabou com a detenção de um dos supostos atiradores, segundo o comunicado.

O recorde anterior da maior apreensão de drogas no país datava de 2021, quando a Polícia Rodoviária apreendeu 36,5 toneladas no Mato Grosso do Sul.

Iniciada na terça-feira, a operação mobilizou 250 efetivos da Polícia Militar e também apreendeu cinco fuzis, quatro pistolas e 26 veículos roubados, entre carros e motocicletas.

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