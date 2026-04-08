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Trump enviará vice-presidente ao Paquistão para negociar com o Irã no sábado

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AFP
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Repórter
08/04/2026 15:11

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enviará o vice-presidente JD Vance à capital do Paquistão para negociações com representantes iranianos, que começarão neste sábado (11), anunciou a Casa Branca. 

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Trump "enviará sua equipe de negociação, liderada pelo vice-presidente dos EUA, JD Vance, pelo enviado especial, (Steve) Witkoff, e por (Jared) Kushner, a Islamabad para conversas neste fim de semana", disse a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, em uma coletiva de imprensa.

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dk/wd/mlm/ad/mel/aa

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