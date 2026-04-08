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EUA manteve diálogo de 'alto nível' com a China sobre o Irã (Casa Branca)

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AFP
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Repórter
08/04/2026 15:11

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Os Estados Unidos realizaram conversas de "alto nível" com a China sobre o Irã, informou a Casa Branca nesta quarta-feira (8). 

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"Com relação à China, ocorreram discussões de alto nível entre o nosso governo e o governo chinês", disse a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, a jornalistas, sem fornecer mais detalhes.

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dk/mlm/mel/ad/aa

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