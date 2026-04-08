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Sobe para 112 o número de mortos nos bombardeios israelenses no Líbano, diz ministério

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Repórter
08/04/2026 14:03

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Pelo menos 112 pessoas morreram e 837 ficaram feridas em ataques israelenses no Líbano nesta quarta-feira (8), o maior número de vítimas desde o início da guerra em 2 de março, informou o Ministério da Saúde. 

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Os ataques atingiram bairros residenciais no centro de Beirute, nos subúrbios do sul da capital e em áreas no sul e leste do país. Israel e os Estados Unidos afirmam que o Líbano não foi incluído no cessar-fogo com o Irã.

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lar/at/an/jvb/aa

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