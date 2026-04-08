Líbano registra ao menos 89 mortos e 722 feridos em bombardeios israelenses
A onda de bombardeios israelenses contra o Líbano deixaram, nesta quarta-feira (8), ao menos 89 mortos e 722 feridos, anunciou o ministro da Saúde, Rakan Nasreddine.
"Em um balanço preliminar e não definitivo, contabilizamos mais de 89 mortos e 722 feridos neste momento", declarou o ministro à emissora catari Al Jazeera.
