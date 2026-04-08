João Fonseca vence Rinderknech e vai às oitavas do Masters 1000 de Monte Carlo
O tenista brasileiro João Fonseca, número 40 do mundo, derrotou o francês Arthur Rinderknech (N.27) nesta quarta-feira (8) e se classificou para as oitavas de final do Masters 1000 de Monte Carlo.
João fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 7-5, 4-6 e 6-3, em um duelo eletrizante que durou duas horas e meia.
O brasileiro de 19 anos terá como próximo adversário o italiano Matteo Berretini (N.90), que atropelou o russo Daniil Medvedev (N.10) em apenas 50 minutos com um duplo 6-0.
Outro classificado às oitavas é o alemão Alexander Zverev (N.3), depois de eliminar o chileno Cristian Garín (N.109) com vitória por 2 sets a 1 (4-6, 6-4 e 7-5).
Um dos candidatos ao título, Zverev vai enfrentar por uma vaga nas quartas o belga Zizou Bergs (N.47), que bateu com parciais de 6-4 e 6-1 o russo Andrey Rublev (N.15), campeão do torneio em 2023.
