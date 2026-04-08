Petróleo desaba e bolsas operam em forte alta por cessar-fogo no Irã

Os preços do petróleo e do gás registram baixas pronunciadas, enquanto as bolsas operam em forte alta e o dólar é cotado em queda nesta quarta-feira (8), devido ao anúncio de um acordo de cessar-fogo de duas semanas entre os Estados Unidos e o Irã, que prevê a abertura do Estreito de Ormuz.

Após o início da guerra, o Irã bloqueou o Estreito de Ormuz e o barril do Brent, referência internacional do mercado, que oscilava em torno dos 72 dólares o barril no fim de fevereiro, chegou a quase 120 dólares em março.

O barril de Brent operava em queda de 16,7%, a 91,05 dólares o barril, por volta das 13H40 GMT (10h40 de Brasília) e o de referência americana, o West Texas Intermediate (WTI), operava em baixa de 18%, a 92,45 dólares, na mesma hora.

O contrato de referência do gás na Europa, o TTF holandês, abriu em queda de 20%.

"Trata-se de uma mudança radical no mercado", disse à AFP Kathleen Brooks, diretora de pesquisas do XTB Traders. "Há muita esperança no mercado (...) de que este acordo de cessar-fogo permita, antes de tudo, o fluxo de matérias-primas através do Estreito de Ormuz".

Os preços do gás na Europa abriram em queda de 20% após a notícia da trégua, que pôs fim a um conflito de mais de um mês, que deixou milhares de mortos e impactou duramente a economia mundial.

A mediação do Paquistão abriu a via para um acordo que implicou uma suspensão das hostilidades e que permitiu, nesta quarta-feira, a passagem de dois petroleiros pelo Estreito de Ormuz, por onde costumavam transitar 20% das exportações mundiais de petróleo antes da guerra.

O chanceler iraniano, Abbas Araghchi, confirmou a passagem segura durante duas semanas dos navios por Ormuz.

"Uma vez que a Casa Branca voltou atrás e substituiu a escalada iminente por um cessar-fogo condicional de duas semanas, o mercado do petróleo começa a recuperar um funcionamento mais fluido e equilibrado", com o desaparecimento do prêmio de risco dos últimos dias, assinalou Stephen Innes, da SPI Asset Management.

- Expectativas sobre as taxas de juros -

O anúncio de um cessar-fogo dissipou temporariamente os riscos para a economia de um aumento dos juros, uma desaceleração do crescimento pelo aumento dos preços do petróleo que levasse a um surto inflacionário.

Este alívio beneficiou as bolsas, que operaram em forte alta. Na Ásia, o índice Nikkei 225, do Japão, fechou em alta de 5,4%, enquanto o Kospi de Seul subiu 6,87%; Xangai avançou 2,7% e Hong Kong aumentou 3,1%.

A tendência foi confirmada na Europa, onde a bolsa de Londres operava em alta de 2,6%; Paris, de 4,7%; Madri, de 4,16%; Milão, de 3,82%; e Frankfurt, de 4,8%, no meio da sessão.

Nos Estados Unidos, Wall Street abriu em forte alta: o Dow Jones operava em alta de 2,92%; o Nasdaq, de 3,54%, e o índice ampliado S&P 500, de 2,57%.

"O anúncio de um cessar-fogo reforça novamente as probabilidades de que o Federal Reserve (Fed, banco central americano) reduza os juros este ano", assinalou Alexandre Baradez, encarregado de análise de mercado da IG France.

O ouro, que tinha sido afetado nas últimas semanas pelas perspectivas de um aumento da inflação e pelos aumentos dos juros pelos bancos centrais, também recuperava fôlego após o anúncio do cessar-fogo no Irã.

O dólar americano, considerado um valor de refúgio em tempos de incerteza, era negociado em queda de mais de 1% perante o euro, o iene, o franco suíço e a libra.

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