Paquistão diz que há denúncias de violações do cessar-fogo entre Irã e EUA

O primeiro-ministro paquistanês, Shehbaz Sharif, afirmou nesta quarta-feira (8), na rede X, que há denúncias de violações do cessar-fogo entre o Irã e os Estados Unidos e instou todas as partes a exercerem moderação.

"Houve violações do cessar-fogo em algumas partes da zona de conflito, o que mina o espírito do processo de paz", disse Sharif, que atuou como mediador para alcançar a cessação das hostilidades.

"Exorto, de forma séria e sincera, todas as partes a exercerem moderação e respeitarem o cessar-fogo de duas semanas, conforme acordado, para que a diplomacia possa desempenhar um papel fundamental na resolução pacífica do conflito", afirmou.

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