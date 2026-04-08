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Paquistão diz que há denúncias de violações do cessar-fogo entre Irã e EUA

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Repórter
08/04/2026 11:47

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O primeiro-ministro paquistanês, Shehbaz Sharif, afirmou nesta quarta-feira (8), na rede X, que há denúncias de violações do cessar-fogo entre o Irã e os Estados Unidos e instou todas as partes a exercerem moderação. 

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"Houve violações do cessar-fogo em algumas partes da zona de conflito, o que mina o espírito do processo de paz", disse Sharif, que atuou como mediador para alcançar a cessação das hostilidades. 

"Exorto, de forma séria e sincera, todas as partes a exercerem moderação e respeitarem o cessar-fogo de duas semanas, conforme acordado, para que a diplomacia possa desempenhar um papel fundamental na resolução pacífica do conflito", afirmou.

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bur-mjw/acb/an/meb/aa

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