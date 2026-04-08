Irã denuncia 'violações do cessar-fogo' israelenses no Líbano em ligação com Paquistão
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O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, denunciou "violações do cessar-fogo" por parte de Israel em uma conversa por telefone com o comandante das Forças Armadas do Paquistão, país que mediou a frágil trégua entre Estados Unidos e Irã, informou um comunicado do ministério iraniano.
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Araghchi "discutiu as violações do cessar-fogo pelo regime sionista no Irã e no Líbano", referindo-se a Israel, durante a conversa com o influente líder militar paquistanês, o marechal Asim Munir, segundo o comunicado.
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