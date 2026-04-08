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Israel afirma ter atacado centenas de membros do Hezbollah no Líbano de 'surpresa'

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AFP
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Repórter
08/04/2026 11:01

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O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, afirmou que o exército realizou um ataque surpresa nesta quarta-feira (8) contra centenas de membros do Hezbollah em todo o Líbano. 

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"As FDI [Forças de Defesa de Israel] executaram um ataque surpresa contra centenas de terroristas do Hezbollah em centros de comando por todo o Líbano. Este é o maior golpe sofrido pelo Hezbollah desde a Operação Pagers", disse Katz em um vídeo, referindo-se a uma grande operação de 2024 contra o movimento islamista libanês, na qual dispositivos explosivos foram plantados nesses aparelhos de comunicação.

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glp-acc/jd/jsa/jvb/an/aa

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