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Chefe do Pentágono afirma que indústria armamentista iraniana foi 'completamente' destruída

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AFP
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Repórter
08/04/2026 09:35

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A ofensiva dos Estados Unidos contra o Irã destruiu "completamente" a capacidade do país de fabricar mísseis ou outros armamentos sofisticados, afirmou o secretário de Defesa americano, Pete Hegseth, nesta quarta-feira (8). 

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"Destruímos completamente a base industrial de defesa do Irã, um pilar central da nossa missão", disse Hegseth em coletiva de imprensa. 

"Eles não conseguem mais fabricar mísseis", assegurou.

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bur-sms/jz/mel/aa

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