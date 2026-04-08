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Trump afirma que EUA trabalhará 'com o Irã' para extrair material nuclear enterrado

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AFP
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Repórter
08/04/2026 09:13

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira (8) que o Irã deixará de enriquecer urânio e que ambos os países trabalharão juntos para "remover" o material nuclear enterrado em grande profundidade após o ataque aéreo americano do ano passado. 

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"Os Estados Unidos trabalharão estreitamente com o Irã, que, segundo nossa avaliação, passou por uma mudança de regime que será muito produtiva", escreveu Trump na sua plataforma Truth Social, horas depois de anunciar um cessar-fogo temporário na guerra. 

"Não haverá enriquecimento de urânio e os Estados Unidos, trabalhando com o Irã, irão desenterrar e remover toda a 'poeira' nuclear enterrada em profundidade", acrescentou.

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mlm/tw/mel/mar/aa

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