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Coreia do Norte lança múltiplos mísseis balísticos, afirma exército sul-coreano

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AFP
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Repórter
08/04/2026 08:39

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A Coreia do Norte lançou vários mísseis balísticos de curto alcance em duas rodadas nesta quarta-feira (8), informou o exército sul-coreano, horas depois de detectar o lançamento de um "projétil não identificado" procedente da capital norte-coreana Pyongyang. 

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Segundo o exército sul-coreano, o Norte lançou a primeira rodada de mísseis balísticos de curto alcance às 8h50 (20h50 de terça-feira, no horário de Brasília), que percorreram 240 quilômetros. 

Horas depois, informaram que a Coreia do Norte havia lançado uma segunda rodada de mísseis balísticos no Mar do Leste, também conhecido como Mar do Japão, sem fornecer mais detalhes. 

A Guarda Costeira japonesa também informou que um "objeto suspeito de ser um míssil balístico foi lançado da Coreia do Norte". 

Os lançamentos desta quarta-feira são a quarta e a quinta rodadas de testes de mísseis realizados pela Coreia do Norte neste ano. 

O Gabinete de Segurança Nacional da presidência sul-coreana pediu a Pyongyang que cesse imediatamente as provocações. 

Esses disparos surgem após Seul ter expressado pesar pelas incursões de drones civis na Coreia do Norte em janeiro, que o presidente Lee Jae Myeung classificou como "irresponsáveis" ao indicar que autoridades participaram da operação. 

Após suas declarações, Kim Yo Jong, a influente irmã do líder norte-coreano Kim Jong Un, afirmou que o gesto de Lee foi "sensato".

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kjk/arm/mas/pc/aa

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