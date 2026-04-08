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Grécia proibirá acesso às redes sociais para menores de 15 anos

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Repórter
08/04/2026 07:07

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A Grécia vai proibir o acesso às redes sociais para crianças e adolescentes menores de 15 anos a partir de 1º de janeiro de 2027, anunciou o primeiro-ministro Kyriakos Mitsotakis nesta quarta-feira(8) em um vídeo no TikTok. 

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"Decidimos avançar com uma medida difícil, mas essencial: proibir o acesso às redes sociais para crianças menores de 15 anos", explicou o primeiro-ministro. Ele especificou que a medida será votada neste verão (do hemisfério norte) e a proibição entrará em vigor em 1º de janeiro de 2027. 

A Austrália foi o primeiro país do mundo a legislar sobre o assunto, proibindo menores de 16 anos de usar as principais plataformas em dezembro, alegando a necessidade de protegê-los de "algoritmos predatórios" e do cyberbullying. 

Facebook, Instagram, X, Threads, Snapchat, TikTok e Twitch cumpriram a nova legislação, sob pena de multas de até 28 milhões de euros (167 milhões de reais). 

Para proteger os adolescentes de algoritmos viciantes, outros países como Espanha, França, Portugal e Dinamarca, assim como Índia e México, também querem restringir seu acesso às redes sociais. A União Europeia como um todo está considerando uma medida semelhante. 

Mitsotakis escolheu o TikTok para se dirigir aos jovens e explicar o motivo dessa iniciativa. 

"A ciência é categórica: quando uma criança passa horas em frente a uma tela, o cérebro não descansa", destacou. "Muitas crianças me dizem que estão cansadas de tanta comparação, dos comentários, da pressão para estarem sempre presentes", acrescentou. 

Dirigindo-se aos pais, Mitsotakis disse que a proibição é apenas "uma ferramenta, que nunca substituirá a presença deles".

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mr/abx/avl/pb/jc

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