Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Acordo de cessar-fogo é 'vitória' para EUA, diz Casa Branca

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
07/04/2026 23:25

compartilhe

SIGA

A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, elogiou nesta terça-feira (7) o cessar-fogo de duas semanas na guerra do Irã e disse que é uma "vitória" para os Estados Unidos. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Esta é uma vitória para os Estados Unidos que o presidente Trump e nossas incríveis forças armadas tornaram possível", escreveu Leavitt na rede social X. 

"O êxito de nossas forças armadas gerou uma capacidade de pressão máxima, o que permitiu ao presidente Trump e à sua equipe realizar duras negociações que agora abrem as portas para uma solução diplomática e uma paz duradoura", acrescentou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

jgc/bgs/mr/lb/mvl/mr/rpr

Tópicos relacionados:

diplomacia eua guerra ira israel politica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay