Polícia boliviana captura um dos criminosos mais procurados da Colômbia
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Um dos criminosos mais procurados da Colômbia, com duas ordens de captura internacionais por casos de homicídio e desaparecimento forçado, foi detido após uma troca de tiros na Bolívia, informou a polícia local nesta terça-feira (7).
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Jorge Isaac Campaz, líder máximo do grupo armado Los Espartanos, que opera violentamente na cidade portuária colombiana de Buenaventura, foi detido junto com outras 13 pessoas, 11 delas colombianas e duas bolivianas, durante uma operação na cidade de Santa Cruz, na qual não houve feridos.
"Ele tem notificação vermelha internacional por crimes de associação criminosa, fabricação, tráfico e porte de armas, homicídio e outras infrações", afirmou o coronel da polícia Pompeo Sánchez, em declarações à emissora de TV Red Uno.
O governo regional de Valle del Cauca, na Colômbia, confirmou em separado, nas suas redes sociais, a detenção e identificou Campaz, conhecido como "Mapaya", como o "líder máximo" da rede criminosa, sobre quem pesavam duas ordens de prisão internacionais.
"Ele vinha praticando atividades criminosas há 14 anos", indicou a instituição.
O grupo Los Espartanos mantém uma violenta disputa territorial com outro grupo denominado Los Shottas pelo controle territorial do porto de Buenaventura, o mais importante do país por seu comércio e pesca, situado na região de Valle del Cauca.
Esta facção tentou firmar um acordo de paz para renunciar às armas com o governo de Gustavo Petro e diminuir a violência no país. Este processo segue em andamento, apesar dos percalços.
O governo boliviano não informou que decisão vai tomar sobre Campaz.
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