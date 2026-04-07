"Faria tudo de novo", diz esquiadora Lindsey Vonn após acidente nos Jogos de Inverno

A estrela americana do esqui Lindsey Vonn defendeu nesta terça-feira (7) seu retorno aos Jogos Olímpicos de Inverno, dois meses após sofrer uma queda grave que a forçou a abandonar a competição em Milão-Cortina e colocou sua perna esquerda em risco.

A esquiadora de 41 anos sofreu várias fraturas na perna após uma queda em alta velocidade durante a prova de downhill olímpico, no dia 8 de fevereiro, em Cortina, um acidente que frustrou sua tentativa de coroar com uma medalha seu retorno ao esqui após uma ausência de quase seis anos.

No entanto, Vonn disse à ESPN que, apesar do desfecho dramático de sua campanha olímpica e do possível fim de sua carreira, ela "faria tudo de novo".

"Eu estava forte, independentemente da minha idade, e estava pronta", disse Vonn à emissora.

"Cometi um pequeno erro, e esse foi o preço que paguei, mas faria tudo de novo se tivesse a chance. Por mais difícil que isso seja para mim neste momento, e houve alguns momentos muito, muito difíceis. Continuo convicta da minha decisão".

Vonn passou por uma série de cirurgias na Itália para reparar sua perna antes de retornar aos Estados Unidos, onde foi submetida a outro procedimento cirúrgico para evitar a amputação.

Sua desistência dos Jogos Olímpicos ocorreu após ela romper os ligamentos do joelho esquerdo, em decorrência de uma queda violenta na renomada estação de Cortina d'Ampezzo.

Vonn afirmou que, após passar as fases iniciais de sua recuperação em uma cadeira de rodas, agora já consegue caminhar pequenas distâncias com o auxílio de muletas.

"O que me fará feliz é simplesmente ser uma pessoa normal", disse ela. "Nós realmente damos certas coisas como garantidas, como tomar banho, carregar objetos, se levantar de manhã e preparar o próprio café da manhã. No momento, não consigo fazer nada disso".

Vonn reconheceu que, embora talvez "nunca mais volte a competir", ainda não tomou nenhuma decisão definitiva em relação ao seu futuro.

"Fiquei tão focada nos Jogos Olímpicos nos últimos dois anos que ainda não assimilei totalmente o fato de que a minha participação nos Jogos acabou. Minha temporada terminou. Talvez eu nunca mais volte a competir", lamentou ela.

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