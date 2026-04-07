Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Paquistão confirma que Irã acordou 'cessar-fogo imediato' com EUA e seus aliados

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
07/04/2026 21:55

compartilhe

SIGA

O primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, confirmou nesta quarta-feira (8, data local) que o Irã acordou com os Estados Unidos e seus aliados um cessar-fogo "imediato" e "em todas as partes", incluindo o Líbano, após a mediação de seu governo para pôr fim aos combates.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Tenho o prazer de anunciar que a República Islâmica do Irã e os Estados Unidos da América, juntamente com seus aliados, concordaram com um cessar-fogo imediato em todas as partes, incluindo o Líbano e outros locais, COM EFEITO IMEDIATO", publicou Sharif na rede social X.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur-ceg/cms/arm/mr/rpr

Tópicos relacionados:

conflito eua guerra ira israel libano paquistao

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay