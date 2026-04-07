Paquistão confirma que Irã acordou 'cessar-fogo imediato' com EUA e seus aliados

O primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, confirmou nesta quarta-feira (8, data local) que o Irã acordou com os Estados Unidos e seus aliados um cessar-fogo "imediato" e "em todas as partes", incluindo o Líbano, após a mediação de seu governo para pôr fim aos combates.

"Tenho o prazer de anunciar que a República Islâmica do Irã e os Estados Unidos da América, juntamente com seus aliados, concordaram com um cessar-fogo imediato em todas as partes, incluindo o Líbano e outros locais, COM EFEITO IMEDIATO", publicou Sharif na rede social X.

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