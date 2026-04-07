Israel alerta sobre mísseis lançados por Irã após Trump adiar ultimato

AFP
AFP
07/04/2026 21:21

O Exército israelense disse nesta quarta-feira (8, data local) que o Irã lançou mísseis contra o seu território, depois que o presidente americano Donald Trump anunciou o adiamento, por duas semanas, de um ataque devastador contra infraestruturas iranianas.

O mandatário republicano também se mostrou disposto a estabelecer um cessar-fogo se Teerã reabrir completamente o Estreito de Ormuz, crucial para o petróleo e a economia mundial.

O Exército israelense "identificou mísseis lançados do Irã contra o território do Estado de Israel. Os sistemas de defesa estão sendo acionados para interceptar esta ameaça", indicaram as forças militares na plataforma Telegram.

Explosões puderam ser ouvidas de Jerusalém e Jericó, na Cisjordânia ocupada, segundo correspondentes da AFP.

Cerca de 20 minutos depois de informar sobre o ataque iraniano, o Exército israelense autorizou os habitantes, através da mesma plataforma de mensagens, a deixarem os abrigos nos quais haviam sido orientados a se refugiar.

Tópicos relacionados:

eua guerra ira israel politica

