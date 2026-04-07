Israel alerta sobre mísseis lançados por Irã após Trump adiar ultimato
compartilheSIGA
O Exército israelense disse nesta quarta-feira (8, data local) que o Irã lançou mísseis contra o seu território, depois que o presidente americano Donald Trump anunciou o adiamento, por duas semanas, de um ataque devastador contra infraestruturas iranianas.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O mandatário republicano também se mostrou disposto a estabelecer um cessar-fogo se Teerã reabrir completamente o Estreito de Ormuz, crucial para o petróleo e a economia mundial.
O Exército israelense "identificou mísseis lançados do Irã contra o território do Estado de Israel. Os sistemas de defesa estão sendo acionados para interceptar esta ameaça", indicaram as forças militares na plataforma Telegram.
Explosões puderam ser ouvidas de Jerusalém e Jericó, na Cisjordânia ocupada, segundo correspondentes da AFP.
Cerca de 20 minutos depois de informar sobre o ataque iraniano, o Exército israelense autorizou os habitantes, através da mesma plataforma de mensagens, a deixarem os abrigos nos quais haviam sido orientados a se refugiar.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
gw/sbk/lgo/ega/arm/vel/rpr/am