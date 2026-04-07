Revanche contra o PSG ou uma temporada sem títulos para o Liverpool

Quando Paris Saint-Germain e Liverpool se enfrentaram pela última vez na Champions League, há um ano — na ocasião, pelas oitavas de final —, a equipe de Anfield caminhava rumo ao título da Premier League e foi descrita como "um time quase perfeito" pelo técnico do clube francês, Luis Enrique.

Um ano depois, o PSG surge agora como o franco favorito para avançar às semifinais, com o jogo de ida ocorrendo em Paris nesta quarta-feira às 16h00 (horário de Brasília), a mesma ordem de um ano atrás, quando o time da capital francesa garantiu sua classificação nos pênaltis em Anfield, após um duelo de mata-mata extraordinário.

Esse triunfo acabou se tornando um ponto de virada para o PSG, que mais tarde ergueria o troféu da Champions League pela primeira vez em sua história.

Agora os papéis se inverteram e toda a pressão recai sobre o Liverpool, que vem fazendo uma temporada decepcionante.

Enquanto o time francês parece bem encaminhado para conquistar o título da Ligue 1 pelo quinto ano consecutivo, os 'Reds' sequer têm garantida uma vaga na próxima edição da Champions League: ocupam atualmente a 5ª colocação na Premier League, com 49 pontos (a 21 do líder do campeonato, o Arsenal).

Além disso, o Liverpool vem de uma derrota acachapante por 4 a 0, sofrida no sábado, nas quartas de final da FA Cup, contra o Manchester City, um resultado que fragiliza ainda mais a posição de seu técnico Arne Slot.

- Duas vitórias em sete jogos -

Essa derrota levou o técnico holandês a comentar que falta espírito de luta à sua equipe, enquanto o capitão Virgil van Dijk sugeriu que o time havia se rendido e admitiu que seria "muito difícil" dar a volta por cima a tempo de enfrentar o PSG.

"Mas temos uma responsabilidade, não apenas com nós mesmos, mas especialmente com os torcedores, e, se quisermos salvar alguma coisa desta temporada, temos que tentar fazer algo especial nas próximas três partidas", disse Van Dijk, se referindo ao confronto de ida e volta contra o PSG e ao jogo do campeonato inglês contra o Fulham.

O Liverpool venceu apenas duas de suas últimas sete partidas em todas as competições, acumulou 15 derrotas e a classificação para a próxima edição da Liga dos Campeões deve ser o objetivo principal para o restante da temporada.

O PSG também enfrentou uma temporada difícil, embora, no seu caso, isso tenha ocorrido devido às lesões. E agora parece estar entrando na reta decisiva da temporada com força total.

A vitória por 3 a 1 sobre o Toulouse na última sexta-feira, marcada por um golaço do atual vencedor da Bola de Ouro, Ousmane Dembélé, permitiu à equipe de Luis Enrique ampliar para quatro pontos sua vantagem sobre o Lens, tendo disputado um jogo a menos.

No entanto, para o PSG, a Champions League continua sendo o principal objetivo em todas as temporadas. A Ligue 1 chegou até a adiar o confronto crucial contra o Lens, originalmente agendado para o próximo fim de semana, para permitir que o clube parisiense se prepare para o jogo de volta em Anfield.

"Mostramos há bastante tempo que estamos prontos, independentemente da competição, embora, obviamente, existam aspectos que podemos melhorar", observou Luis Enrique.

Após os problemas físicos que enfrentou durante a primeira metade da temporada, Dembélé se encontra agora em sua melhor forma. Porém, foi outra estrela do PSG, Khvicha Kvaratskhelia, quem roubou a cena na rodada anterior, contra o Chelsea (vitória com um placar agregado de 8 a 2).

Esta será a 12ª vez que o PSG enfrenta uma equipe da Premier League desde janeiro de 2025, tendo sofrido apenas três derrotas.

- Ekitike volta à França -

A chave para o confronto pode ser um rosto familiar para o Paris Saint-Germain: o atacante Hugo Ekitike, artilheiro do Liverpool em sua temporada de estreia em Anfield, com 17 gols.

Ekitike, de 23 anos, chegou ao PSG vindo do Reims em 2022, mas marcou apenas quatro gols em 18 meses antes de partir para o Eintracht Frankfurt, cansado de viver à sombra de Mbappé, Messi e Neymar.

Agora, ele retorna ao seu país natal como candidato à titularidade da camisa 9 dos 'Bleus' na Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá.

"O Hugo é um grande jogador. Ele vive uma fase espetacular no momento. Por isso, só esperamos que ele não seja tão espetacular contra nós", brincou Dembélé, seu companheiro na seleção francesa.

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