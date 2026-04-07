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Trump disposto a suspender ataques ao Irã se Estreito de Ormuz for reaberto

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AFP
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Repórter
07/04/2026 20:47

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou nesta terça-feira (7) que aceita suspender por duas semanas os ataques ao Irã e que está disposto a um cessar-fogo caso Teerã reabra o Estreito de Ormuz.

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"Sujeito a que a República Islâmica do Irã aceite a ABERTURA COMPLETA, IMEDIATA E SEGURA do Estreito de Ormuz, aceito suspender o bombardeio e o ataque contra o Irã por um período de duas semanas", publicou Trump nas redes sociais pouco mais de uma hora antes de expirar o prazo que havia estabelecido, após conversas com mediadores do Paquistão.

"Isso será um CESSAR-FOGO por ambos os lados!", escreveu Trump.

"A razão para isso é que já cumprimos e superamos todos os objetivos militares, e estamos muito avançados em um Acordo definitivo de PAZ de longo prazo com o Irã, e a PAZ no Oriente Médio".

"Recebemos uma proposta de 10 pontos do Irã e acreditamos que ela constitui uma base viável sobre a qual negociar", acrescentou.

O anúncio ocorreu depois que o Paquistão fez uma proposta de última hora para evitar ataques massivos dos Estados Unidos contra o Irã nesta noite.

Trump havia advertido que "toda uma civilização morrerá esta noite" caso não se chegasse a um acordo.

"Quase todos os diferentes pontos de conflito do passado foram acordados entre os Estados Unidos e o Irã, mas um período de duas semanas permitirá que o Acordo seja finalizado e concluído", acrescentou Trump.

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sct/jz/mr/am

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