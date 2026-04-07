Ex-líder de cartel mexicano se declara culpado nos EUA

AFP
07/04/2026 18:24

O cofundador e líder durante anos do cartel mexicano Jalisco Nova Geração (CJNG), Erick Valencia Salazar, declarou-se culpado de narcotráfico perante um tribunal americano, informou nesta terça-feira (7) o Departamento de Justiça.

Valencia Salazar, conhecido como "El 85", foi capturado no México em março de 2012, libertado e recapturado em 2022. No ano passado, foi extraditado para os Estados Unidos, após o governo americano classificar o CJNG como "organização terrorista", no contexto do endurecimento de sua luta contra o narcotráfico.

"Valencia Salazar declarou-se culpado de uma acusação de conspiração para distribuir cinco quilos ou mais de cocaína com o objetivo de importá-la ilegalmente para os Estados Unidos", cita o comunicado oficial. Sua pena será anunciada em 31 de julho.

Valencia Salazar integrou inicialmente o Cartel do Milênio, onde respondia a Óscar Orlando Nava Valencia. Após a morte de líderes desse grupo, ele ajudou a fundar o CJNG.

Outro fundador do Jalisco, Nemesio Oseguera Cervantes, morreu em fevereiro, durante uma operação militar em Tapalpa, o que provocou uma onda de incidentes violentos em vários estados mexicanos.

Tópicos relacionados:

crime eua mexico narcotrafico

