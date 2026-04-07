Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Mercado do petróleo aguarda com atenção ultimato de Trump ao Irã

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
07/04/2026 18:12

compartilhe

SIGA

Os preços do petróleo fecharam com resultados mistos nesta terça-feira (7), horas antes de expirar o ultimato do presidente americano, Donald Trump, ao Irã para reabrir o estratégico Estreito de Ormuz.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Após um breve repique de quase 5% durante a sessão, o preço do petróleo West Texas Intermediate (WTI), referência americana para entrega em maio, avançou apenas 0,48%, a 112,95 dólares o barril. 

O petróleo de Brent do Mar do Norte, para entrega em junho, recuou 0,55%, a 109,27 dólares o barril.

"O mercado está nervoso, e isso se reflete nos preços", declarou à Stephen Schork, do The Schork Group.

Trump deu a Teerã prazo até as 20h, horário de Washington (21h de Brasília), para reabrir o Estreito de Ormuz, por onde costumavam transitar 20% do petróleo do mundo.

Em caso de ataques contra infraestrutura energética iraniana e possíveis represálias por parte de Teerã no Golfo, a principal preocupação seria a passagem de uma crise resultante na interrupção do tráfego marítimo para uma crise prolongada relacionada as danos à capacidade de produção de petróleo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

pml-ni/tu/dg/mar/mvv/am

Tópicos relacionados:

eua ira

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay