Intel colaborará com Elon Musk na fabricação de seus próprios chips

A gigante americana de semicondutores Intel vai colaborar com Elon Musk em um projeto para fabricar chips para automóveis e robôs da Tesla, assim como para centros de dados na Terra e no espaço.

O homem mais rico do mundo apresentou inicialmente o seu conceito, denominado Terafab e situado perto de Austin, no Texas, no fim de março, sem mencionar a participação de algum sócio.

Em mensagem publicada nesta terça-feira (7) na rede social X, a Intel afirmou que está "orgulhosa de se juntar ao projeto Terafab com SpaceX, xAI e Tesla para melhorar a tecnologia" de fabricação de processadores.

Ao contrário de seus principais concorrentes americanos — Nvidia, Broadcom e AMD —, que terceirizam a produção de sus chips, a Intel conta com capacidade industrial para fabricá-los ela mesma.

"Nossa capacidade para desenhar, fabricar e comercializar chips de muito alto rendimento em escala industrial permitirá à Terafab alcançar mais rapidamente o seu objetivo de produzir o equivalente a um terawatt anual de potência computacional para impulsionar a IA e a robótica", declarou a Intel no comunicado, que incluía uma foto de Elon Musk e Lip-Bu Tan, o CEO da companhia com sede na Califórnia.

Um terawatt equivale a várias centenas de milhões de chips por ano.

Os chips da Terafab estão destinados ao software de condução autônoma da Tesla, ao software que impulsionará os robôs humanoides Optimus desenvolvidos pela Tesla e também ao funcionamento de centros de dados.

A SpaceX está trabalhando atualmente no lançamento de centros de dados espaciais em órbita, o que aumentaria significativamente os recursos para o armazenamento de dados, bem como para o desenvolvimento e o uso da IA.

Durante sua apresentação no fim de março, Musk estimou que a potência de processamento dos centros de dados no espaço pode chegar a ser entre cinco e dez vezes maior que a de todos os centros instalados na Terra.

Para o magnata, o lançamento da Terafab surge da observação de que a indústria atual não pode satisfazer a demanda a médio prazo de chips de IA.

A iniciativa Terafab busca consolidar, em um só lugar, a fabricação de chips lógicos, como as agora famosas unidades de processamento CPU e GPU, essenciais para a IA, assim como de processadores de memória, que atualmente são escassos.

SpaceX e Tesla também contarão com equipamentos de produção de fotomáscaras nas instalações, que são utilizadas para mapear os circuitos integrados que compõem os chips.

Isto significa que será possível evoluir a arquitetura de um chip praticamente em tempo real para melhorar o seu rendimento.

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