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Paquistão pede que EUA prorrogue prazo dado ao Irã

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Repórter
07/04/2026 17:48

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O primeiro-ministro do Paquistão, um mediador-chave da guerra no Oriente Médio, pediu nesta quarta-feira (8) ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que prorrogue por duas semanas o prazo dado ao Irã para a reabertura do Estreito de Ormuz.

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"Os esforços diplomáticos com o objetivo de alcançar uma solução pacífica para a guerra no Oriente Médio progridem de forma constante, enérgica e decidida, com a possibilidade de resultados substanciais em um futuro próximo", ressaltou Shehbaz Sharif na plataforma X.

"Para que a diplomacia siga seu curso, peço ao presidente Trump que prorrogue o prazo por duas semanas", solicitou o premier, horas antes do fim do prazo, que termina às 20h00 de Washington (21h00 de Brasília).

Trump endureceu ainda mais o tom nesta terça-feira, ao ameaçar erradicar "toda uma civilização" se Teerã não reabrir o Estreito de Ormuz. Em sua publicação, Sharif pediu que o Irã abra a passagem estratégica "por um período de duas semanas, como um gesto de boa vontade".

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msp/bfi/pcl/dga/vel/lb/am

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