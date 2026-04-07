Mircea Lucescu, último técnico da Romênia, morre aos 80 anos

Mircea Lucescu, técnico da seleção romena até a semana passada, morreu nesta terça-feira (7) após sofrer uma parada cardíaca, anunciou em um comunicado o hospital de Bucareste onde o treinador estava internado.

Lucescu desmaiou há cerca de dez dias, enquanto se preparava para um amistoso contra a Eslováquia, e foi hospitalizado.

"O Sr. Mircea Lucescu foi um dos treinadores e jogadores de futebol romenos mais vitoriosos, o primeiro a conduzir a Romênia à classificação para uma Eurocopa, em 1984", escreveu o centro médico.

Lucescu, de 80 anos, havia sido nomeado técnico da seleção romena em agosto de 2024, com um contrato de dois anos. Ele comandou os 'Tricolorii' pela última vez há duas semanas, quando a Turquia frustrou as esperanças da Romênia de se classificar para sua primeira Copa do Mundo desde 1998 (em uma derrota por 1 a 0), nas semifinais da repescagem europeia.

Lucescu já havia comandado a seleção romena na década de 1980, levando a equipe à classificação para a Eurocopa de 1984, mas não conseguindo a vaga para a Copa do Mundo do México, dois anos depois.

Ex-jogador da seleção romena (1966–1979), Mircea Lucescu atuou como capitão da equipe na Copa do Mundo de 1970, no México, que enfrentou o Brasil na fase de grupos.

Como técnico de clubes, trabalhou na Romênia, Itália, Turquia e Ucrânia, conquistando mais de 30 títulos com suas diversas equipes. Ele também atuou como técnico da seleção da Turquia entre 2017 e 2019.

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