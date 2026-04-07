Ameaça de Trump é 'irresponsável', critica Irã na ONU
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O embaixador do Irã nas Nações Unidas criticou, nesta terça-feira (7), as ameaças extremas de Donald Trump contra seu país, depois que o presidente americano advertiu que, se Teerã não aceitar suas exigências, "uma civilização inteira morrerá".
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"O presidente dos Estados Unidos recorreu mais uma vez a uma linguagem que não é apenas profundamente irresponsável, mas também extremamente alarmante", declarou Amir Saeid Iravani. O comentário "revela abertamente sua intenção de cometer crimes de guerra e crimes contra a humanidade".
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