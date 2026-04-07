Bill Gates vai depor no Congresso dos EUA sobre caso Epstein
compartilheSIGA
O bilionário Bill Gates vai depor em 10 de junho perante uma comissão do Congresso dos Estados Unidos que investiga as conexões do falecido criminoso sexual Jeffrey Epstein e de sua cúmplice, Ghislaine Maxwell, informou à AFP uma fonte próxima ao caso nesta terça-feira (7).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O cofundador da Microsoft está entre os nomes que aparecem em documentos divulgados pelo Departamento de Justiça, que revelaram amizades próximas, operações financeiras ilícitas e fotos privadas de personalidades proeminentes com Epstein.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
rle-arp/ksb/mel/dga/ic/mvv