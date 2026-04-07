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Chefe da ONU está 'muito preocupado' com declarações de Trump sobre Irã

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AFP
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Repórter
07/04/2026 14:37

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O chefe da ONU, António Guterres, expressou nesta terça-feira (7) sua preocupação com a ameaça do presidente Donald Trump de acabar com “toda uma civilização” caso o Irã se recuse a aceitar as exigências dos Estados Unidos. 

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“O secretário-geral está muito preocupado com as declarações que ouvimos ontem e novamente esta manhã, declarações que sugerem que todo um povo ou toda uma civilização poderiam ser obrigados a suportar as consequências de decisões políticas e militares”, afirmou o porta-voz Stéphane Dujarric.

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rh/ube/mel/dga/mar/ic

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