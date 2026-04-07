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Rapper Offset é baleado na Flórida

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Repórter
07/04/2026 14:37

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O rapper Offset, do extinto grupo de hip hop Migos, foi hospitalizado após ter sido baleado perto de um cassino na Flórida, informaram meios de comunicação locais.

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Um porta-voz do músico de 34 anos disse ao site de celebridades TMZ que ele estava "estável" e sob observação em um hospital na cidade de Hollywood, Flórida.

Um porta-voz do Departamento de Polícia de Seminole afirmou que um suspeito foi indiciado em relação ao incidente ocorrido na noite de segunda-feira e que a investigação continua em andamento.

Offset é conhecido por ter integrado o grupo Migos, trio de rap de Atlanta que alcançou a fama com sua música viral de 2013, "Versace", remixada por Drake. 

Posteriormente, eles gravaram "Walk It Talk It" com Drake e chegaram ao primeiro lugar nas paradas com "Bad and Boujee", de 2016.

O grupo parou de fazer shows em 2022, quando seu integrante Takeoff morreu após levar um tiro no Texas, aos 28 anos. 

Offset, cujo nome verdadeiro é Kiari Kendrell Cephus, foi casado com a rapper Cardi B, com quem teve três filhos. 

Segundo o TMZ, ele foi visto sorrindo e interagindo com fãs no cassino na Flórida instantes antes de ser baleado.

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ksb-ube/jpo/ksb/mel/dga/yr/ic

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