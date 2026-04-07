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Zagueiro Harry Maguire renova com Manchester United até 2027

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Repórter
07/04/2026 11:49

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O zagueiro da seleção inglesa Harry Maguire, cujo contrato estava previsto para expirar ao final da temporada, prorrogou seu vínculo com o Manchester United até junho de 2027, com opção de renovação por mais um ano, anunciou o clube de Old Trafford. 

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Maguire, de 33 anos, vestiu a camisa dos 'Red Devils' em 266 ocasiões desde que chegou do Leicester, em 2019. 

Além dessas estatísticas, ele simboliza o espírito de luta do United, o que o torna extremamente popular entre os torcedores de Old Trafford. 

"Harry personifica a mentalidade e a resiliência exigidas para atuar no Manchester United. Ele é um profissional exemplar que traz uma experiência e uma liderança inestimáveis ao nosso elenco, jovem e ambicioso", comentou Jason Wilcox, diretor de Futebol do clube, em um comunicado.

Maguire iniciou a atual temporada como reserva sob o comando do então técnico Ruben Amorim. Uma lesão muscular também o manteve afastado dos gramados por dois meses, de novembro a janeiro. 

No entanto, ele voltou a ser titular absoluto desde a nomeação, em meados de janeiro, do técnico interino Michael Carrick. O Manchester United ocupa atualmente a terceira posição na Premier League, restando sete rodadas para o fim do campeonato, o que lhe confere uma clara chance de se classificar para a próxima edição da Champions League. 

O jogador, que acumula 66 jogos pela seleção inglesa, pela qual foi vice-campeão da Eurocopa de 2024, almeja integrar o elenco a ser convocado pelo técnico Thomas Tuchel para a Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, México e Canadá.

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jta/pm/mcd/aam

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