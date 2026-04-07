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Mais de 1.500 pessoas morreram no Líbano em ataques de Israel desde início da guerra

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AFP
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Repórter
07/04/2026 11:37

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Bombardeios israelenses no Líbano deixaram 1.530 mortos desde o início da guerra entre o movimento Hezbollah, apoiado pelo Irã, e Israel, em 2 de março, informou o ministério da Saúde nesta terça-feira (7). 

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Este novo balanço dá conta de 102 mulheres, 130 crianças e 57 membros do pessoal médico mortos, além de 4.812 feridos. 

O ministério libanês tinha reportado anteriormente um balanço de 1.497 mortos.

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lk/lg/jsa/an/pb/an/mvv

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