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Meio-campista galês Aaron Ramsey, ex-Arsenal, anuncia aposentadoria aos 35 anos

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Repórter
07/04/2026 11:37

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O ex-meio-campista do Arsenal e capitão da seleção do País de Gales, Aaron Ramsey, anunciou em sua conta no Instagram nesta terça-feira (7) que está pendurando as chuteiras aos 35 anos. 

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"Não foi uma decisão fácil de tomar. Após uma profunda reflexão, decidi me aposentar do futebol", escreveu Ramsey, acompanhando a mensagem com uma foto sua vestindo a camisa 10 da seleção de País de Gales, tirada durante a Euro 2016, na França. Nesse torneio, Ramsey e a seleção galesa, liderada pelo atacante Gareth Bale, chegaram às semifinais (onde acabaram sendo derrotados por Portugal). Foi a melhor campanha da história do País de Gales em um grande torneio. 

"Foi um privilégio para mim vestir a camisa do País de Gales e vivenciar tantos momentos incríveis com ela", acrescentou o agora ex-jogador, que marcou 21 gols em 86 partidas internacionais e também participou da Euro 2020 e da Copa do Mundo de 2022, no Catar. 

Embora tenha passado a maior parte de sua carreira no Arsenal (de 2008 a 2019) — conquistando três Copas da Inglaterra com o clube (2014, 2015 e 2017) —, Ramsey também atuou por outros clubes, incluindo a Juventus (de 2019 a 2022, vencendo um 'Scudetto' em 2020) e o mexicano Pumas, sua última equipe (2025), onde jogou pouco devido a lesões.

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ole/ah/mcd/pb/aam

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