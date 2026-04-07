Alcaraz atropela Báez em sua estreia no Masters de Monte Carlo

AFP
07/04/2026 11:25

Em uma partida que durou apenas uma hora e 10 minutos, o espanhol Carlos Alcaraz — número 1 do ranking mundial da ATP — derrotou o argentino Sebastián Báez (nº 65) por 6-1 e 6-3 em sua estreia nesta terça-feira (7) no Masters de Monte Carlo, onde defende o título conquistado no ano passado. 

Após uma série de torneios na América do Norte que gerou algumas dúvidas, período no qual perdeu nas semifinais em Indian Wells e não conseguiu avançar além da terceira rodada em Miami, Alcaraz retornou à sua superfície favorita, não dando chances a Báez.

Na quadra Rainier III, no Monte-Carlo Country Club, o espanhol impôs seu saque (conquistando 85% dos pontos com o primeiro serviço e sem sofrer nenhuma quebra), e fechou o primeiro set em apenas 27 minutos.

A segunda parcial foi um pouco mais equilibrada, e Báez chegou a quebrar o saque do adversário para ficar atrás no placar (4-3). No entanto, perdeu o game seguinte, e Alcaraz fechou a partida na primeira oportunidade. 

Na terceira rodada do torneio, o espanhol vai enfrentar o vencedor do confronto entre outro argentino, Tomás Martín Etcheverry (nº 30), e o francês Térence Atmane (nº 45). 

Na primeira rodada, Etcheverry derrotou o búlgaro Grigor Dimitrov com parciais de 6-4, 2-6 e 6-3.

