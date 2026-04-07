Ataques na Ucrânia e na Rússia deixam 12 mortos, incluindo duas crianças

Bombardeios na Rússia e na Ucrânia deixaram 12 mortos nesta terça-feira (7), incluindo duas crianças.

No território ucraniano, na cidade de Nikopol, no centro-leste do país, um ataque com drone russo contra um ônibus matou pelo menos quatro pessoas e feriu 16, afirmou o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.

"Enquanto esse terror contra seres humanos e a vida continua diariamente, bloquear novas sanções contra a Rússia, tentar enfraquecê-las ou negociar com a Rússia seria indecente", declarou Zelensky nas redes sociais.

Em Kherson, cidade no sul da Ucrânia, os bombardeios russos na manhã desta terça-feira mataram quatro pessoas, incluindo três com idades entre 60 e 72 anos, e feriram outras sete em uma área residencial, segundo o chefe da administração regional, Oleksandr Prokudin.

Anteriormente, na região de Dnipropetrovsk (centro-leste da Ucrânia), bombardeios russos mataram um menino de 11 anos e feriram três pessoas na cidade de Pokrovska, segundo o governador ucraniano, que acrescentou que outras duas pessoas ficaram feridas em um ataque russo em Pavlograd.

Enquanto isso, na Rússia, um casal e seu filho morreram na região de Vladimir em um ataque ucraniano, anunciou o governador da região, Alexander Avdeev.

"Drones inimigos" atingiram o distrito de Alexandrovsky, na região de Vladimir, a nordeste de Moscou, a mais de 500 km da fronteira com a Ucrânia, informou ele.

"Um dos drones atingiu um prédio residencial de dois apartamentos. Dois adultos e seu filho (...) morreram. A filha de cinco anos sobreviveu" e foi hospitalizada com queimaduras, explicou.

Quase todos os dias desde o início da invasão russa à Ucrânia, em fevereiro de 2022, civis morrem em ataques aéreos russos. Em resposta, Kiev ataca o território russo, também causando vítimas civis.

Segundo a Força Aérea ucraniana, a Rússia lançou 110 drones contra o país na madrugada desta terça-feira, dos quais 77 foram neutralizados.

Enquanto isso, segundo o Ministério da Defesa russo, conforme relatado pela agência de notícias TASS, as defesas aéreas russas derrubaram 45 drones ucranianos durante a noite.

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