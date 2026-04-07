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Mais de 180 mortos ou desaparecidos no Mediterrâneo desde 28 de março (ONU)

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Repórter
07/04/2026 10:49

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Mais de 180 pessoas morreram ou desapareceram nos últimos dez dias após naufrágios no Mediterrâneo, informou nesta terça-feira(7) a ONU, que registrou quase 1.000 mortes nesta perigosa rota migratória desde o início do ano. 

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A Organização Internacional para as Migrações (OIM) afirmou que, apenas neste ano de 2026, pelo menos 990 pessoas morreram no Mediterrâneo. Isso marca "um dos inícios de ano mais mortais" desde 2014, quando teve início a coleta de dados sobre o tema. 

A agência indicou que, desde 28 de março, pelo menos 181 pessoas morreram ou desapareceram em cinco naufrágios distintos. 

No incidente mais recente, ocorrido no domingo, mais de 80 migrantes desapareceram quando a embarcação em que viajavam naufragou no Mediterrâneo após partir da Líbia com aproximadamente 120 pessoas a bordo.

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nl/apo/meb/pb/jc/aa

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