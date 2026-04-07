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Trump adverte que 'uma civilização inteira morrerá' nesta terça-feira se o Irã não atender ao seu ultimato

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AFP
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Repórter
07/04/2026 09:37

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O presidente Donald Trump alertou que "toda uma civilização morrerá" no Irã nesta terça-feira(7), caso o regime não atenda ao seu ultimato. 

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"Toda uma civilização morrerá esta noite, para nunca mais retornar. Não quero que isso aconteça, mas provavelmente acontecerá", escreveu Trump em sua plataforma Truth Social. "QUEM SABE?", acrescentou. 

Trump não forneceu detalhes, mas já havia declarado anteriormente que as forças armadas de seu país poderiam bombardear pontes, usinas de energia e outras infraestruturas civis do Irã para fazer o país regredir à "Idade da Pedra".

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jz-bur/mel/jc

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