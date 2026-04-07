Um agressor morto e dois policiais feridos após disparos em frente ao consulado de Israel em Istambul

Um agressor foi morto e outros dois ficaram feridos em um tiroteio nesta terça-feira(7), do lado de fora do consulado israelense em Istambul — um incidente no qual dois policiais sofreram ferimentos leves, informou o governador da província, Davut Gül.

Nenhum diplomata israelense "está atualmente em solo turco", esclareceu à AFP uma fonte próxima.

As missões israelenses foram evacuadas "não apenas na Turquia, mas em toda a região, por motivos de segurança" após o ataque do movimento palestino Hamas em território israelense, em 7 de outubro de 2023, acrescentou.

Segundo o ministro do Interior turco, Mustafa Ciftçi, os agressores chegaram de carro da província vizinha de Izmit (noroeste) e estão "vinculados a uma organização que instrumentaliza a religião".

O ministro confirmou na rede X que os dois policiais ficaram "levemente feridos".

Segundo a imprensa turca, os três suspeitos estavam armados com fuzis de longo alcance, vestiam trajes camuflados e portavam mochilas.

Jornalistas da AFP observaram manchas de sangue no chão de um estacionamento adjacente ao consulado.

Imagens transmitidas pelo canal NTV mostraram policiais abrindo fogo perto de uma rua movimentada e uma pessoa sendo retirada em uma maca.

O Ministério Público de Istambul abriu uma investigação, anunciou o ministro da Justiça turco, Akin Gürlek, no X.

Em dezembro, um confronto na província de Yalova, ao sul de Istambul, deixou nove mortos — incluindo três policiais e seis suspeitos fortemente armados, acusados de pertencer ao grupo Estado Islâmico (EI).

Pouco depois, as autoridades anunciaram a prisão de 125 indivíduos suspeitos de serem afiliados a jihadistas do EI.

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