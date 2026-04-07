Colisão de trem e caminhão com material militar deixa um morto e dois feridos no norte da França
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O maquinista de um trem de alta velocidade morreu nesta terça-feira (7) na colisão de um caminhão que transportava material militar em uma passagem de nível no norte da França, informaram as autoridades locais.
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O acidente aconteceu entre as localidades de Béthune e Lens, segundo a companhia ferroviária SNCF.
A colisão deixou duas pessoas em estado crítico e 11 com ferimentos leves, segundo a prefeitura de Pas-de-Calais.
O trem de alta velocidade transportava 243 pessoas entre Dunkerque e Paris e colidiu com o caminhão na altura do município de Bully-les-Mines, informou a prefeitura em um comunicado.
O motorista do caminhão, que transportava material militar, foi detido, mas as autoridades não informaram se é um civil ou um militar.
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