Atrizes da série 'As Panteras' celebram 50 anos de estreia da série

As atrizes Kate Jackson, Jaclyn Smith e Cheryl Ladd se reuniram no PaleyFest de Los Angeles para celebrar os 50 anos de estreia da série "As Panteras", que durou cinco temporadas, entre 1976 e 1981, e virou um fenômeno cultural que definiu a televisão da época.

"As Panteras" acompanhava três mulheres que deixaram a rotina exaustiva da polícia de Los Angeles e se tornaram detetives particulares, trabalhando para um chefe misterioso chamado Charlie Townsend.

Retratava "mulheres por conta própria", disse Jaclyn Smith à AFP no tapete vermelho do emblemático Teatro Dolby, em Hollywood.

"Foi revolucionário, mudou o jogo para as mulheres", acrescentou a atriz. Smith, 80 anos, destacou que eram mulheres "perseguindo o perigo".

"Não éramos uma esposa, uma enfermeira, uma secretária, uma namorada... éramos mulheres fortes, capazes de derrubar um homem de 90 quilos".

Para Smith, parte do legado da série é ter ressaltado o poder da amizade entre as mulheres.

Kate Jackson, 77 anos, disse que nunca duvidou do potencial da série, nem que tornaria um sucesso. "Era única, era incomum e nós três tínhamos química... continuamos irmãs até hoje", comentou a atriz.

Embora o elenco de "As Panteras" tenha mudado algumas vezes, Smith, Jackson e Ladd, que substituiu Farrah Fawcett após a primeira temporada, integraram a combinação mais longeva da série.

Fawcett, que morreu em 2009, voltou como convidada especial em alguns episódios.

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