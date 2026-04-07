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Líder opositora taiwanesa visita a China

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AFP
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Repórter
07/04/2026 06:29

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A principal líder da oposição de Taiwan desembarcou nesta terça-feira (7) na China para uma visita incomum que pretende criar um clima de "paz" entre as duas partes, em meio às crescentes pressões de Pequim sobre a ilha de governo autônomo.

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Cheng Li-wun, presidente do partido Kuomintang (KMT), é a primeira líder de sua legenda a visitar a China em uma década. Ela se encontrará com o presidente chinês, Xi Jinping, antes de visitar os Estados Unidos, principal apoiador da segurança de Taiwan. 

O KMT defende relações mais próximas com a China, que considera Taiwan parte de seu território e não descarta utilizar a força para tomar seu controle.

Cheng, que assumiu a liderança do KMT em outubro, é acusada por seus críticos de adotar uma postura excessivamente pró-China. 

Antes de sair de Taiwan, Cheng disse à imprensa que a ilha "deve fazer tudo ao seu alcance para evitar uma guerra". 

"Preservar a paz é preservar Taiwan", declarou Cheng em uma entrevista coletiva na sede do KMT, em Taipé. 

A líder política permanecerá seis dias na China e fará visitas a Xangai, Nanjing e Pequim, onde deve ter uma reunião com Xi Jinping. 

Membros do KMT visitam a China com frequência para se encontrar com autoridades do país, mas o último presidente do partido a viajar ao país foi Hung Hsiu-chu, em 2016.

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amj-aw/mtp/mas/meb/fp

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